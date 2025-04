Minst 26 døde og 17 skadde etter turistangrep i Kashmir

HQ

Siste nytt om India . Tirsdag åpnet en gruppe mistenkte militante ild mot turister som utforsket den pittoreske Baisaran-dalen i nærheten av Pahalgam, og etterlot seg minst 26 døde og 17 skadde i det myndighetene kaller det verste angrepet på sivile i India siden 2008.

Massakren har rystet regionen, som var i ferd med å oppleve en renessanse for turismen, og har fått Indias toppledere til å avkorte utenlandsbesøk som en reaksjon. En militant gruppe har tatt på seg ansvaret for massakren, og hevder at ofrene hadde tilknytning til indisk etterretning.

Denne påstanden har bare økt spenningen. I mellomtiden har Kashmir-dalen stanset opp i protest, flyavganger er satt inn for å evakuere panikkslagne turister, og en omfattende menneskejakt er i gang, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.