Minst 30 mennesker er døde og rundt 200 er skadet etter flere uker med kraftig snøfall i Japan

To uker med uvanlig mye snø har etterlatt minst 30 døde og rundt 200 skadde over hele Japan, og myndighetene advarer om at antallet kan stige (via The New York Times). I noen områder har snøen begravd hus, forårsaket dødelige ulykker og strandet reisende, noe som har ført til at soldater har blitt utplassert for å rydde hustak og hjelpe sårbare innbyggere.

Niigata prefektur har vært spesielt hardt rammet, med 12 rapporterte dødsfall, inkludert en mann i 60-årene hvis hjem kollapset under vekten av snøen. I Aomori, som ofte kalles verdens snørikeste by, nådde søndagens snøfall 183 centimeter, det høyeste på nesten 40 år. Lokale myndigheter advarte om "overhengende livstruende kriser" på grunn av tak som kollapset og snø som falt ned.

Aomori (Japan) // Shutterstock

Ekstremværet har ført til alvorlige transportforstyrrelser. Tusenvis av passasjerer ble strandet på New Chitose lufthavn i Hokkaido, og offentlig transport i de nordlige og vestlige prefekturene har opplevd gjentatte forsinkelser. Videoer som sirkulerer på nettet viser biler, trær og hus som er oppslukt av enorme snøfonner.

Nødsituasjonen kommer foran parlamentsvalget i Japan på søndag. Statsminister Sanae Takaichi sa at regjeringen iverksatte katastrofeberedskapstiltak og oppfordret innbyggerne til å følge nøye med på prognosene, ettersom det er ventet flere snøbyger de kommende dagene...