Minst 37 døde etter at en passasjerbuss falt ned i en ravine i Peru

HQ

En passasjerbuss falt tidlig onsdag ned i en dyp kløft etter å ha kollidert med et annet kjøretøy i det sørlige Peru, og minst 37 mennesker ble drept og 13 skadet, opplyser myndighetene. Bussen hadde kjørt fra Chala, et gruveområde, og var på vei til byen Arequipa.

Perus dødelige bussulykker setter søkelyset på sikkerhetsproblemer

Walther Oporto, helsesjef i Arequipa-regionen, sa at bussen kjørte av veien i en kurve og falt mer enn 100 meter ned til bredden av elven Ocoña. Lokale ledere kondolerte ofrenes familier, ba for de omkomne og ønsket at de skadde skulle komme seg raskt.

Dødsulykker med buss er ikke uvanlig i Peru. Myndighetene har tidligere forbudt busser å kjøre på farlige strekninger som "Djevelens kurve", etter at flere titalls mennesker har omkommet i tidligere ulykker. Bare i 2024 registrerte Peru omtrent 3 173 trafikkrelaterte dødsfall, noe som understreker de pågående sikkerhetsutfordringene.