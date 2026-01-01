Minst 40 drept og 100 skadd i en eksplosjon på en bar på et sveitsisk skianlegg på nyttårsaften

HQ

Minst 40 mennesker ble drept og rundt 100 skadet etter at en eksplosjon og brann gikk gjennom en fullsatt bar under nyttårsfeiringen på det eksklusive skistedet Crans-Montana i det sørvestlige Sveits, opplyste myndighetene torsdag.

Eksplosjonen skjedde rundt kl. 01.30 lokal tid på et sted kalt Le Constellation, der festdeltakerne hadde samlet seg for å ønske 2026 velkommen. Sveitsisk påtalemyndighet sa at hendelsen så ut til å være en ulykke og ikke et angrep, selv om det er iverksatt full etterforskning. Mange av de skadde fikk alvorlige brannskader.

Ifølge myndighetene i kantonen Valais er det også utenlandske statsborgere blant ofrene, og det er opprettet en hjelpelinje for pårørende. Nødetatene sperret av området, innførte flyforbudssone og satte inn flere titalls ambulanser og helikoptre, og pasienter ble overført til sykehus i flere sveitsiske byer.

Sveits' president Guy Parmelin uttrykte sin medfølelse og kalte tragedien et øyeblikk av landesorg. Myndighetene sa at rettsmedisinske team jobber med å identifisere ofrene og returnere likene til familiene så raskt som mulig.

Myndighetene:

"For øyeblikket anser vi dette som en brann, og vi vurderer ikke muligheten for et angrep ... Jeg kan ikke legge skjul på at vi alle er rystet over det som skjedde i Crans i natt. Vi regner med at rundt 100 personer er skadet, de fleste alvorlig, og dessverre er flere titalls antatt døde."

"Det er satt inn store ressurser i det kriminaltekniske arbeidet med å identifisere ofrene. Disse ressursene skal gjøre det mulig for oss å få likene ut til familiene så snart som mulig... Det ser ut til å ha vært en ulykke forårsaket av en brann, en eksplosjon eller et fyrverkeri som ble kastet under nyttårsfeiringen."

Guy Parmelin:

"Det som var et gledens øyeblikk, ble til en tragedie i Crans-Montana i går kveld, en tragedie som ble følt over hele landet og utover. Forbundsrådet har tatt dette til etterretning med dyp bestyrtelse. Dets tanker går til ofrene, de skadde og deres familier, og det uttrykker sin dypeste medfølelse."