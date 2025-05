Minst 50 drept i israelske angrep på Gaza denne tirsdagen, mens det internasjonale presset øker

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Vi vet nå at israelske luftangrep tirsdag drepte mer enn 50 palestinere i det sørlige og sentrale Gaza, med boliger og tilfluktsrom blant hovedmålene, ifølge lokale medisinske kilder.

Til tross for at fem lastebiler med nødhjelp ble sluppet gjennom etter flere uker med blokade, mener internasjonale ledere at hjelpen ikke dekker behovene til de over to millioner innbyggerne. Mens våpenhvileforhandlingene går i stå og sivile tap øker, fortsetter kritikken av Israels oppførsel å eskalere.