Minst 50 personer omkommer i skolekollaps i Indonesia

Vi har nettopp fått nyheten om at redningsaksjonene på Øst-Java nærmer seg slutten etter at en islamsk internatskole i Sidoarjo kollapset og etterlot seg minst 50 døde og flere savnede. Myndighetene sier at de fleste av ofrene var elever som ble fanget under store mengder rasmasser da de øverste etasjene ga etter. Mannskaper har fjernet nesten alle ruinene mens de fortsetter å lete etter de siste savnede, og myndighetene mistenker at byggearbeid i de øverste etasjene har svekket bygningens fundament. Hendelsen er den mest dødelige katastrofen i Indonesia i år, og den vekker bekymring for sikkerhetsstandardene ved tusenvis av lignende institusjoner over hele landet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!