Minst 500 drept under demonstrasjonene i Iran

HQ

Minst 500 mennesker har blitt drept i løpet av to uker med uroligheter over hele Iran, ifølge en USA-basert rettighetsgruppe. Dette er den dødeligste protestbølgen siden 2022, og frykten for en større regional krise har økt kraftig.

Human Rights Activists News Agency (HRANA) sier at de har bekreftet at 490 demonstranter og 48 medlemmer av sikkerhetsstyrkene er drept, og at mer enn 10 600 personer er arrestert over hele landet. Iranske myndigheter har ikke offentliggjort offisielle tall, og informasjonen har vært sterkt begrenset av en pågående mørklegging av internett.

Protestene begynte i slutten av desember på grunn av stigende priser, men har utviklet seg til å bli en åpen utfordring mot Irans prestestyre. Videoer som sirkulerer på nettet viser nattlige demonstrasjoner, gatebranner og sammenstøt med sikkerhetsstyrker i byer som Teheran og Mashhad.

Spenningen eskalerte ytterligere etter at USAs president Donald Trump advarte om at han kunne komme til å gripe inn for å støtte demonstrantene, noe som fikk Irans parlamentspresident til å true med gjengjeldelse mot amerikanske baser og Israel i tilfelle et angrep. Israelske tjenestemenn sa at landet var i høy beredskap og fulgte situasjonen nøye.

Selv om analytikere sier at det er lite sannsynlig at protestene vil styrte Irans lederskap, advarer mange om at urolighetene kan føre til at Den islamske republikken blir betydelig svekket på hjemmebane og mer ustabil i utlandet, særlig på grunn av det økende presset fra Washington og dets allierte.