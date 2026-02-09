Minst 53 døde eller savnede etter at migrantbåt kantret utenfor Libya

HQ

En migrantbåt kantret utenfor kysten av Libya fredag, og etterlot minst 53 mennesker døde eller savnet, ifølge FNs migrasjonsbyrå (via The Guardian). Bare to nigerianske kvinner ble reddet av libyske myndigheter, hvorav den ene rapporterte at hun hadde mistet mannen sin, mens den andre sa at hun hadde mistet to spedbarn i tragedien. Begge de overlevende fikk akutt medisinsk behandling av team fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Båten hadde forlatt Al-Zawiya i Libya rundt kl. 23.00 den 5. februar med migranter og flyktninger av afrikansk nasjonalitet om bord. Seks timer ut i seilasen skal båten ha tatt inn vann og kantret nord for Zuwara. IOM beskrev hendelsen som en del av et kontinuerlig mønster av dødelige overfarter langs den sentrale Middelhavsruten, ofte drevet av menneskehandel og smuglernettverk som utnytter migranter i usikre fartøy.

Det Genève-baserte byrået etterlyste et sterkere internasjonalt samarbeid for å få slutt på menneskesmuglingen og oppfordret til å skape tryggere, lovlige migrasjonsveier. "IOM sørger over tapet av menneskeliv i nok en dødelig hendelse langs den sentrale Middelhavsruten," sa organisasjonen, og understreket at det haster med å forhindre flere tragedier og samtidig beskytte sårbare befolkningsgrupper som forsøker seg på den farefulle reisen til Europa ...