Minst 80 personer er omkommet i flommen i Texas mens redningsarbeidet fortsetter

Siste nytt om USA . En kraftig flom har etterlatt sentrale Texas i sjokk etter en katastrofal flodbølge langs Guadalupe-elven. Først fikk vi nyheten om at minst 40 mennesker var døde(her). Nå vet vi dessverre at tallet er minst 80.

President Donald Trump lovet fortsatt føderal støtte til Texas og sa at han sannsynligvis vil besøke delstaten på fredag. "Vi jobber veldig tett med representanter fra Texas, og det er en forferdelig ting som har skjedd, helt forferdelig", sa Trump på søndag.

Redningsteamene, som nå går over i gjenopprettingsmodus, står overfor økende utfordringer ettersom det er varslet at stormene vil komme tilbake. Det lokale hjelpearbeidet fortsetter, og lokalsamfunnene samler seg i møte med de enorme tapene. Det fulle omfanget er fortsatt ukjent, så følg med for ytterligere oppdateringer.