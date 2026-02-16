Minst åtte personer omkommer i en eksplosjon av fyrverkeri i Øst-Kina

HQ

Minst åtte mennesker døde og to andre ble skadet da fyrverkeri eksploderte i nærheten av en butikk i Donghai fylke, øst i Kina, søndag ettermiddag, dagen før månenyttårsfesten. Lokale myndigheter sa at eksplosjonen ble utløst da noen antente fyrverkeri på feil måte i nærheten av butikken.

De to skadde, som fikk mindre brannskader, har fått medisinsk behandling, mens de mistenkte gjerningsmennene er pågrepet og en etterforskning er iverksatt av departementet for krisehåndtering for å fastslå de nøyaktige omstendighetene rundt ulykken.

Nyttårsaften: Fyrverkeri (konsept) // Shutterstock

I en uttalelse oppfordret departementet til strengere tilsyn i alle ledd av produksjon, transport, salg og bruk av fyrverkeri, og oppfordret lokale myndigheter til å ta "dyp lærdom" for å forhindre lignende hendelser. Fyrverkeri brukes tradisjonelt på månenyttårsaften for å ta farvel med det gamle året og avverge onde ånder.

De siste årene har det blitt strengere regulering av fyrverkeri på grunn av bekymringer for sikkerhet og forurensning. Lignende ulykker inkluderer en eksplosjon i en fabrikk i Hunan i juni 2025, der 9 personer omkom og 26 ble skadet, og en eksplosjon i Kaifeng i Henan i desember 2024, der 3 personer omkom og 2 ble skadet...