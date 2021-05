Minst fire nye SteamWorld-spill er under utvikling

Du ser på Annonser

SteamWorld debuterte faktisk allerede i 2010 med lanseringen av SteamWorld Tower Defense, men det var tre år senere serien først fikk sitt gjennombrudd da SteamWorld Dig ble sluppet til Nintendo 3DS (etterfulgt av flere format). Siden har ytterligere tre underholdende spill blitt sluppet: SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist og SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech som kom i 2019.

Siden har det vært stille, men det betyr heldigvis ikke at SteamWorld legges på hylla. Nå meddeler nemlig utvikleren Image & Form (heter egentlig Thunderful nå) via Twitter at de har flere SteamWorld-titler på gang. Gjennom en granskning av Thunderfuls seneste årsrapport fremgår det at det handler om minst fire nye spill.

To av dem lanseres neste år (ett til PC og konsoll, det andre til PC, konsoll og smarttelefoner) samt to i 2023 (igjen ett til PC og konsoll og det andre til PC, konsoll og smarttelefoner). Vi går ut i fra at ett av dem er SteamWorld Dig 3, men vi krysser også fingrene for en oppfølger til SteamWorld Heist.