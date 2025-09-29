Minst fire personer er drept i kirkeskyting i Michigan Myndighetene etterforsker etter at en marineveteran kjørte inn i en kirke, åpnet ild og satte bygningen i brann.

Vi har nettopp fått nyheten om at et dødelig angrep rammet en kirke i Michigan da en tidligere marinesoldat krasjet bilen sin inn i bygningen, åpnet ild med et gevær og satte den i brann før han ble drept i en skuddveksling med politiet. Minst fire mennesker mistet livet og åtte ble skadet i et angrep som fulgte etter to andre masseskytinger i Nord-Carolina og Texas samme dag, og som forsterket bekymringen for en landsomfattende økning i antall angrep.