Minst seks døde og fem skadde etter bussbrann i Sveits

HQ

Minst seks personer er omkommet og fem andre er skadet etter at en buss tirsdag kveld tok fyr i den lille byen Kerzers i den sveitsiske kantonen Fribourg, rundt 20 km vest for hovedstaden Bern.

Brannen brøt ut rundt kl. 18.25 lokal tid i hovedgaten i byen. Videoer som ble delt på sosiale medier, viste flammer som sto flere meter opp fra bussvinduene, og tykk, svart røyk steg opp mot himmelen.

Politiet i kantonen Fribourg bekreftet at tre av de skadde var alvorlig skadet. "Politiet behandler for øyeblikket brannen som en menneskeskapt hendelse, og til og med som en overlagt handling", sier politioverbetjent Frederic Papaux, men myndighetene har ikke spesifisert om det er mistanke om terrorisme.

Dette er en nyhetssak under utvikling...