Minst seks drept i russisk angrep på Kiev i natt

Minst 6 mennesker er drept og 13 såret etter at Russland avfyrte mer enn 20 raketter og hundrevis av droner mot Ukraina i løpet av natten, ifølge ukrainske myndigheter. En av rakettene traff Kiev, der innbyggerne ble oppfordret til å søke tilflukt mens luftangrepssirener lød over hovedstaden.

President Volodymyr Zelenskij sa at Russland avfyrte minst 460 droner i løpet av natten, og at flere av dem krysset inn i Moldova og Romania. Han beskrev angrepene som et "massivt" angrep på energiinfrastrukturen og oppfordret partnerne til å opprettholde presset gjennom våpenleveranser, støtte til luftforsvaret og sanksjoner.

Angrepet kom kort tid etter helgens samtaler i Sveits om et revidert amerikansk fredsforslag for Ukraina, og et separat møte i Abu Dhabi mellom USAs forsvarsminister Dan Driscoll og en russisk delegasjon.

Samtidig bekreftet Moldova at syv russiske droner hadde krenket deres luftrom i løpet av natten. Romania sa at to droner hadde krysset inn på deres territorium, noe som førte til at to tyske Typhoon-fly og to rumenske F-16-fly rykket ut.