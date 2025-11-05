Minst sju døde etter at UPS-fraktfly krasjet inn i en ildkule ved avgang fra Louisville

HQ

Et UPS-fly med bred kropp brøt ut i en ildkule like etter avgang fra Louisville Muhammad Ali International Airport på tirsdag, og drepte syv (inkludert alle tre besetningsmedlemmene om bord) og skadet 11 på bakken. Flammene fra krasjet antente flere branner i en industrikorridor i nærheten av flyplassen, noe som tvang myndighetene til å stanse flytrafikken gjennom natten.

Det tremotors MD-11-flyet var på vei til Honolulu og hadde fylt drivstoff til en 8½ times flytur. Myndighetene rapporterte at noen vrakrester så ut til å vise at den ene motoren hadde løsnet fra flyet før det styrtet. Årsaken til brannen og styrten er fortsatt under etterforskning.

Branner og omkomne på bakken

Louisvilles borgermester Craig Greenberg bekreftet fire omkomne på bakken. Kentuckys guvernør Andy Beshear sa at det totale dødstallet er på minst sju, og at det forventes å stige, og at flere overlevende har fått alvorlige skader. Branner rammet nærliggende industrianlegg, blant annet et resirkuleringssenter for petroleum og en bildelforretning. Myndighetene advarte innbyggerne i nærområdet om å holde seg innendørs på grunn av fare for luftkvaliteten.

FAA og NTSB leder etterforskningen. Det 34 år gamle flyet hadde vært i tjeneste hos UPS siden 2006. UPS sier at beredskapsplaner er på plass for å minimere forstyrrelser i driften. Louisvilles Worldport (selskapets globale flyfraktknutepunkt) er sentralt i nettverket, og håndterer mer enn 300 flyvninger og rundt 2 millioner pakker daglig.