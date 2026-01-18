Minst sju personer omkommer i en høyhastighetstogulykke i Sør-Spania

HQ

En ødeleggende togulykke i Sør-Spania har etterlatt minst sju døde og rundt 100 skadde etter at to høyhastighetstog sporet av i nærheten av byen Adamuz i Córdoba-provinsen søndag kveld, ifølge den spanske statskanalen RTVE. Minst 25 av de skadde skal være i alvorlig tilstand.

Ulykken skjedde like etter kl. 18.40, omtrent ti minutter etter at et Iryo-høyhastighetstog hadde forlatt Málaga med kurs for Madrid. Spanias jernbaneoperatør, Adif, opplyser at toget sporet av og krasjet inn på et tilstøtende spor, noe som førte til at et annet tog på vei fra Madrid til Huelva også sporet av.

Nødetatene rykket ut med ambulanser, legeteam og redningskjøretøy, og all togtrafikk i området ble stanset. Bilder som ble delt av passasjerer og journalister om bord, viste vogner som lå på siden, og forbløffede reisende som evakuerte og satte seg langs skinnene mens natten falt på.

Adif har innstilt all togtrafikk mellom Madrid og Andalucía mens myndighetene vurderer skadene og etterforsker årsaken til ulykken. Iryo, den italienskeide private jernbaneoperatøren som var involvert i ulykken, sa at de samarbeidet med nødetatene. Myndighetene har ennå ikke bekreftet hva som forårsaket avsporingen, og antallet omkomne kan fortsatt stige etter hvert som redningsarbeidet fortsetter...