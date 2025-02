Svensk politi melder om rundt ti døde i masseskyting på voksenopplæringssenter i Örebro

HQ

En forferdelig tragedie rammet Örebro tirsdag, da en bevæpnet mann åpnet ild på Campus Risbergska, noe som har resultert i det noen nå kaller den verste masseskytingen i svensk historie.

Myndighetene bekrefter at den mistenkte skytteren, en 35 år gammel mann, var blant ofrene. Politiet utelukker terror som motiv, og tror ikke at gjerningsmannen hadde tilknytning til noen gjenger. Selv om det ikke er ventet flere angrep, er samfunnet fortsatt nervøst mens politiet fortsetter etterforskningen.

Den tragiske hendelsen markerer et mørkt kapittel i Sveriges pågående kamp mot vold med skytevåpen, et land som har slitt med en økning i voldskriminaliteten de siste årene. Statsminister Ulf Kristersson uttrykte sin sorg og kondolanser i et innlegg på X, der han kalte dagen "svært smertefull for hele Sverige". Landet, som fortsatt er preget av den økende våpenvolden de siste årene, sliter nå med ettervirkningene av en av sine mørkeste dager.