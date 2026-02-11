Minst ti døde i skyting på kanadisk videregående skole

HQ

Ti personer, inkludert den mistenkte skytteren, ble drept etter at en bevæpnet mann åpnet ild på en videregående skole i Tumbler Ridge, British Columbia, i en av de dødeligste massedødsfallene i nyere kanadisk historie. Politiet opplyser at seks ofre ble funnet inne på Tumbler Ridge Secondary School, to andre i en bolig i nærheten som antas å være knyttet til hendelsen, og én person døde på vei til sykehuset. Minst to personer er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige eller livstruende skader, mens rundt 25 andre ble behandlet for mindre skader.

Den mistenkte skytteren, som politiet beskriver som en kvinne, ble funnet død inne på skolen av det som så ut til å være en selvpåført skade. Myndighetene sier at de ikke tror det er flere mistenkte eller noen pågående trussel mot allmennheten. I et tidligere nødvarsel ble den mistenkte beskrevet som en kvinne iført kjole med brunt hår. Politiet har ikke bekreftet hvor mange av ofrene som var mindreårige.

Tumbler Ridge, et avsidesliggende samfunn med rundt 2400 innbyggere i det nordlige British Columbia, var rystet etter angrepet. Byens lille politistyrke rykket ut i løpet av to minutter etter den første meldingen. Skolen, som har rundt 160 elever i alderen 12 til 18 år, vil holde stengt resten av uken, og det vil bli tilbudt rådgivningstjenester. Statsminister Mark Carney utsatte offisielle møter og uttrykte sin medfølelse, og kalte skyteepisodene " avskyelige voldshandlinger."

Statsminister Mark Carney på X:

Jeg er knust over dagens forferdelige skyteepisoder i Tumbler Ridge, B.C. Mine bønner og dypeste kondolanser går til familiene og vennene som har mistet sine kjære på grunn av disse forferdelige voldshandlingene.

Jeg slutter meg til kanadierne som sørger med dem hvis liv har blitt ugjenkallelig forandret i dag, og jeg er takknemlig for motet og uselviskheten til de første innsatspersonene som risikerte livet for å beskytte sine medborgere.

Vår evne til å stå sammen i krisesituasjoner er det beste ved landet vårt - vår empati, vårt samhold og vår medfølelse for hverandre.

Jeg har vært i kontakt med statsminister Eby for å uttrykke min medfølelse, og med ministeren for offentlig sikkerhet, Gary Anandasangaree, som koordinerer den føderale responsen.

Våre tjenestemenn er i nær kontakt med sine kolleger for å sikre at lokalsamfunnet får full støtte så godt vi kan. Canadas regjering står sammen med alle innbyggere i British Columbia i møte med denne forferdelige tragedien.