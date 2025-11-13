Minst to døde og 18 skadde etter at en lastebil krasjet inn i et marked i Sør-Korea

HQ

En lett lastebil pløyde gjennom et marked i Bucheon, Sør-Korea, torsdag, og kjørte 150 meter langs en passasje med boder før den stanset, og etterlot seg 2 døde og 18 skadde, ifølge nødetatene og medierapporter.

Myndighetene sa at sjåføren, som var i 60-årene, reverserte lastebilen 28 meter før han akselererte inn i utemarkedet. Han testet negativt for alkohol. Overvåkningsbilder viste kunder som handlet før lastebilen krasjet inn i en av butikkene. Politiet har arrestert sjåføren og etterforsker årsaken til hendelsen.