Minst tre døde etter at buss krasjet inn i bussholdeplass i Stockholm sentrum

HQ

Minst tre personer døde og tre andre ble skadet fredag etter at en buss kjørte inn i en bussholdeplass i Stockholm sentrum, ifølge svensk politi. Ulykken skjedde kl. 15.23 på Valhallavägen, en trafikkert gate i nærheten av Kungliga Tekniska Högskolan.

Politiet opplyser at sjåføren er pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket død og legemsbeskadigelse, men at årsaken fortsatt er uklar. De understreker også at det ikke er noe som tyder på at krasjet var tilsiktet, og at etterforskerne jobber med å identifisere ofrene.

Statsminister Ulf Kristersson på X: "Mennesker som kan ha vært på vei hjem til familie, venner eller en rolig kveld hjemme. Vi vet ennå ikke årsaken, men akkurat nå går tankene mine først og fremst til de berørte og deres nærmeste."