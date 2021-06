Minute of Islands ble plutselig lansert i dag

Under Future Games Show på E3 ble det avslørt at Minute of Islands skulle få en overraskelseslansering etter presentasjonen. De holdt selvsagt ord, og dermed kan du nå skaffe det på PC, PlayStation 4 og Switch (samt Xbox One den 15. juni). Det håndtegnede plattformspillet ble annonsert for en stund siden, men har som så mange andre titler blitt forsinket på grunn av pandemien.

Spillet har en visuell stil som minner om Adventure Time og det ser deg spille som Mo, en ung mekanikser som blir sendt på oppdrag for å reparere de gamle maskinene som er den eneste beskyttelsen i en vakker skjærgård. Spillet har allerede vunnet flere priser på blant annet The Indie Award på Gamescom 2019 samt Excellence in Visual Art Award ved 2020 Independent Games Festival.

Sjekk ut traileren nedenfor så forstår du nok hvorfor.