Mio: Memories in Orbit Forhåndsvisning av Hands On: Vanedannende vanskelig

"Spillet er ganske vanskelig", sier utvikleren til meg mens hun overrekker meg en kontroller. "Å, ok", svarer jeg, og antar at jeg bare får høre det fordi jeg - som kortet som dingler rundt halsen min indikerer - er press, noe som automatisk betyr at jeg må være dårlig til å spille. Så uten å ane hvor dårlig jeg kommer til å gjøre det, plukker jeg opp Mio: Memories in Orbit, det nye actionplattformspillet fra Douze Dixiémes og Focus Entertainment.

Ok, jeg overdriver kanskje litt her. Bortsett fra en pinlig snubletur i opplæringsdelen, og min manglende evne til å slå en boss i løpet av den tiden jeg hadde med spillet, fikk jeg ikke altfor mye juling. Selv når det var det, var utfordringen morsom og tillot meg å gjøre jevn fremgang med hvert forsøk. Det er strukturert som mange andre 2D-spill i metroidvania-stil. Du løper og hopper rundt på kartet, tar ut mindre fiender ved å være kvikkere enn dem, før du oppdager en hemmelig boss eller jobber deg gjennom en plattformseksjon. I MIO er manøvreringsevne målet med spillet, for ikke bare jobber du for å få mest mulig ut av hoppene dine, men du kan også gripe tak i forhøyninger og visse fiender i luften. Hvis du treffer noe med angrepet ditt, vil du lade opp energien du trenger for å gripe igjen. Det gjør at plattformspillet blir veldig rytmisk, og når du først har lært deg mønsteret, vil du føle deg som en minirobot av Spider-Man, som ubevisst suser rundt på kartet.

Mio: Memories in Orbit er en mystisk verden. Det foregår på et gigantisk skip, hvis kraftkilde er i ferd med å forsvinne, og som hovedperson får vi i oppgave å gjenopprette skipet til fordums prakt. I løpet av vår tid med spillet og det (kommende) intervjuet fikk vi ikke vite hvorfor skipet må reddes, hvorfor visse roboter står i veien for oss, eller hva det rare røde dunet er som ser ut til å ha infisert kartet som et stygt utslett. Det virker veldig inspirert av de lineære FromSoftware-spillene, der verden er mystisk og sammenhengende, og det er opp til deg å finne ut hvor prikkene henger sammen, enten det er i historien eller i spillet ved å åpne en dør nærmere et kontrollpunkt.

Det kan faktisk være verdt å droppe hovedkarakteretiketten for hovedpersonen vår, ettersom det ble gjort klart at selv om den spillbare karakteren er vårt fokuspunkt når det gjelder spillingen, er de faktisk ikke så viktige i historien. En interessant tilnærming, som igjen får meg til å tenke på FromSoftware. Sjelden i noen av disse spillene har jeg følt meg som hovedpersonen i verden, selv om jeg spiller hovedpersonen i den aktuelle historien. Det blir interessant å se hvordan det utspiller seg.

Vi kan ikke snakke FromSoft-sammenligninger uten å ta opp sjefer. Jeg møtte bare én i Mio: Memories in Orbit, men kan i hvert fall si at vanskelighetsgraden absolutt føles som om den vil få sadistenes hjerter til å pumpe. Til å begynne med virket det veldig lett å lære, og etter et par forsøk hadde jeg lett sjefen under halv helse, så i den andre fasen skifter arenaen når ventilasjonsåpninger åpner seg under føttene mine, og tvinger meg til å kjempe i luften og falle gang på gang. Det er et spillskifte som høres enkelt ut på papiret, men som gjør en strålende jobb med å få deg til å tro at du er akkurat nær nok til å ta jævelen i neste løp. Og så prøver du igjen og igjen, og faller for den vanedannende vanskelighetsgraden.

MIO har også en vakker visuell stil som gjør at selv når du dør flere ganger, har du ikke noe imot å komme tilbake til verden rundt deg. Bruken av livlige farger er et strålende valg, spesielt kontrasten mellom de blå, gule og den dype, blodrøde fargen på den merkelige infeksjonen over kartet. Det var noen rare biter av visuell flimring nå og da, men med tanke på at spillet hadde blitt installert på en fersk PC bare for min spilløkt, og ikke er ute før neste år, kan jeg egentlig ikke holde noe mot det for det.

Mio: Memories in Orbit Jeg har kanskje vist meg å være nok et offer for spilljournalist-stereotypien, men selv om jeg har fremhevet vanskelighetsgraden mye i denne forhåndsvisningen, vil jeg ikke hevde at spillet er altfor utfordrende. Det er den rette blandingen av en verdig utfordring og nok belønning til at du kommer tilbake når du glipper. Jeg liker ikke ofte metroidvanias, da jeg synes mange av de moderne oppføringene i undergenren er veldig like, men minnet om MIO vil være i min bane i noen tid fremover. Er det noe?