Mio: Memories in Orbit lanseres i januar

Som en del av PC Gaming Show, utvikleren Douze Dixiemes gjorde en opptreden for å presentere en ny titt på den kommende indie Metroidvania, Mio: Memories in Orbit. I tillegg til å vise frem ny gameplay for tittelen, fikk vi også endelig vite når det kommer til PC og konsoller.

Utgivelsesdatoen for Mio: Memories in Orbit er bekreftet, og den er satt til å lande på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 1 og 2, så snart som 20. januar 2026. Siden det er rundt seks uker unna, hvis du vil ha en smakebit av spillet i dag, er demoen fortsatt tilgjengelig for å spille på Steam og Microsoft Store.

Utover dette har vi også blitt fortalt at forhåndsbestillinger for spillet nå har åpnet på alle plattformer bortsett fra Switch 2, da dette vil skje 22. desember. For mer om spillet, sørg for å lese vår siste forhåndsvisning her, og ikke gå glipp av vår nylige samtale med Douze Dixiemes hvor vi diskuterer spillets "tchno-magiske" kunstretning.