Mio: Memories in Orbitet fartsfylt sci-fi metroidvania, har blitt kunngjort

Uten et ord, med raske bevegelser og myk omgivelsesmusikk, har Mio: Memories in Orbit blitt presentert for første gang. Det er en action- og utforskningstittel i metroidvania-stil der vi styrer en robot med fascinerende evner som våkner opp på Vessel, en gigantisk ødelagt romstasjon fylt med frodig vegetasjon og ukontrollerte maskiner.

Vi skal utforske et vakkert designet, fengslende univers mens vi hjelper Mio med å navigere i disse forvridde, sammenkoblede omgivelsene. Det vil være over 30 fiendetyper og 15 formidable sjefer.

Mio: Memories in Orbit Mio kommer til Nintendo Switch i 2025. Sjekk ut teaser-traileren nedenfor.