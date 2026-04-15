Mio stemmeskuespiller om å jobbe med Hazelights Josef Fares: "You må spenne seg fast i berg-og-dal-banen"

Det er få utviklere som er så velkjente og lovpriste i den moderne spillbransjen som Josef Fares, grunnleggeren av Hazelight, det svenske studioet som ga verden A Way Out, It Takes Two og Split Fiction.

Fares er ofte kjent for sin episke kommentar på The Game Awards for noen år siden, der han på ikonisk vis ropte "Fuck the Oscars", men alle som kjenner Fares og hans arbeid, vet at han også er mye mer enn denne kommentaren.

I den forbindelse fikk vi nylig sjansen til å snakke med Kaja Chan, utøveren bak Split Fictions Mio, i et intervju der vi snakket om det anerkjente plattformspillets kommende BAFTA Games Awards-håp. Men vi snakket også litt om Fares og hvordan det er å jobbe med den berømte utvikleren.

"Han er en slik karakter. Han er en utrolig person. Han er "F the Oscars-fyren", men han er faktisk veldig jordnær. Han er så jordnær og så imøtekommende og så kjærlig og utrolig lidenskapelig. Han vet hvordan han skal løfte humøret i et helt rom, og i det øyeblikket han kommer inn, er det som om temperaturen stiger på en veldig god måte. Det betyr at når vi gjør motion capture, er vi fastlåst. Men så snart det blir alvor, tenker han: "Greit, hvem kan jeg vise litt kjærlighet? Og så går han i bakken, eller så sier han: "Å, vil du ha sjokolade? Vil du ha sjokolade? Vil du ha sjokolade? Og han sørger for at alle får mat.

"Det er som om du må, du må spenne deg fast i den berg-og-dal-baneturen det er å jobbe med Josef. Men han er bedårende og herlig. Og jeg tror at suksessen til Hazelight og Split Fiction og It Takes Two, og alle de andre fantastiske titlene deres, skyldes styrken i ambisjonene hans og klarheten i visjonen hans, og hvor optimistisk og oppmuntrende han er overfor teamet sitt. Alle følger ham blindt inn i kampen, og det er på grunn av kraften i hans visjon og hans, du vet, han er veldig overbevisende, for å si det på den måten."

Hazelight vil forsøke å legge til noen flere trofeer i skapet sitt denne fredagen på BAFTAs, men når det gjelder hva fremtiden bringer for utvikleren, har de nylig begynt arbeidet med motion capture for sin neste tittel, noe som tyder på at det ikke vil ta lang tid før vi får høre fra Fares igjen.