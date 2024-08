Miraculous: Paris Under Siege lar deg ta del i et co-op-eventyr som Ladybug og Cat Noir

Miraculous - Tales of Ladybug and Cat Noir får et nytt videospill i Miraculous: Paris Under Siege. Dette tredjepersons eventyrplattformspillet ble kunngjort i dag med en kort trailer, og lar deg spille som enten Ladybug eller Cat Noir sammen med en venn eller alene.

Shadow Moth er skurken i spillet, og han har utnyttet gamle egyptiske krefter for å ta over byen Paris. Du må kaste deg ut i akrobatiske kamper og fartsfylt parkour for å redde dagen.

Miraculous: Paris Under Siege er planlagt utgitt senere i år og kommer på PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch og PC.