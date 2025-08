Mirage: Miracle Quest er et søtt turbasert rollespill fra et nytt fransk indie-studio

Utvikler Toe Bean Club, et nytt fransk indie-studio, har presentert en første titt på sitt kommende prosjekt Mirage: Miracle Quest. Spillet, som anses som et turbasert rollespill som tilbyr en moderne versjon av sjangeren, samtidig som det kombinerer den med en strategisk og magisk jenteteft, er laget av et team bestående av videospill- og animasjonsfilmveteraner.

Spillet skal etter hvert lanseres på PC, og vi har blitt fortalt at spillet vil ha kortstokkbyggingsmekanikk som gjør det mulig for spilleren å tilpasse og designe en spillestil som passer til hvordan de har tenkt å takle utfordringene ved hånden. I tillegg kommer et bredt utvalg av fiender og fiender som er laget for å ligne demoner som må utdrives, som hver og en tilsynelatende kjempes i et førstepersonsperspektiv.

Når det gjelder handlingen, forklarer pressemeldingen det som følger :

"I en retroinspirert, håndmalt verden vil spillerne vandre rundt i Andafy, et kontinent formet av de livlige kulturene og estetikken til Madagaskar, Frankrike og Japan. De spiller som Mirage, en ung eksorsist som får sitt rolige liv knust når en mystisk skapning herjer i hjembyen hennes og hvisker bestemorens navn i sitt siste åndedrag. Sammen med en rekke elskverdige allierte begir Mirage seg ut på en farefull ferd for å ta i bruk sin sanne kraft og avdekke landets mørkeste hemmeligheter."

Mens vi blir fortalt at utgivelsesdatoen for Mirage: Miracle Quest vil bli "kunngjort i fremtiden", har vi en trailer å kikke på, samt en rekke skjermbilder i spillet.