Mirakuløst comeback for Spania i FIBA U18 EuroBasket, med 11 poeng på 40 sekunder Spania vinner FIBA U18 EuroBasket over Frankrike til tross for at de lå under med åtte poeng med mindre enn ett minutt igjen.

HQ Spania oppnådde en bemerkelsesverdig seier over Frankrike i FIBA U18 EuroBasket, som ble avholdt i Beograd i Serbia. De vant 82-81, inkludert en trepoenger i det siste halvannet sekundet, og kom fra å ligge under med åtte poeng med bare 41 sekunder igjen (71-79). Men Guillermo Del Pino klarte å score ni poeng, inkludert den matchvinnende trepoengeren, og snudde kampen fullstendig. Del Pino, som er en spiller fra Coto Córdoba og Unicaja Málaga, ble naturlig nok showkampens stjerne (han ble også toppscorer med 23 poeng). Han vet allerede hva det betyr å vinne i EuroBasket, ettersom han også ble MVP i EuroBasket U16 i 2023. og neste år skal spille i collegebasketligaen (NCAA) i USA, for Maryland Terrapins. Nå har Spania vunnet tre av de fem siste U18 EuroBasket, passert Frankrike og det gamle Jugoslavia på medaljetabellen og er to gullmedaljer fra å slå Sovjetunionen som den beste nasjonen i turneringen som startet i 1964. FIBA