Miranda Cosgrove er stjernen i Netflix sin Bachelor-lignende romantisk komedie

Netflix har blitt streameren å besøke for alle som søker etter en billig romantisk komedie-fiks. Plattformen har levert utallige alternativer på denne fronten opp gjennom årene, det være seg The Kissing Booth, Irish Wish, He's All That, Your Place or Mine, A Family Affair, You People, When We First Met, Kinda Pregnant, Mother of the Bride, The Out-Laws, Isn't It Romantic, To All the Boys I've Loved Before, Love Hard, The Perfect Date, osv. osv. osv. Snart vil denne gruppen bli utvidet med enda et alternativ, med Miranda Cosgrove i hovedrollen.

Den er kjent som The Wrong Paris, og i bunn og grunn er det et tåpelig spill på Bachelor, der målet er at en gruppe kvinner skal konkurrere om en kjekk fyr. Trikset her, og der filmen har fått sitt navn, er at Cosgroves rollefigur Dawn tror hun er med i et show som er basert i Paris, Frankrike, men blir lurt og tatt med til Paris, Texas, der hun kjemper mot en rekke kvinner om en sexy cowboy som hun tilfeldigvis har truffet på i en bar en kort stund tidligere. Det slår selvsagt gnister (og etter traileren å dømme også økser), og dette fører snart til et typisk romkom-oppsett.

Når du kan se The Wrong Paris, vil den debutere på Netflix den 12. september, og du kan se traileren og det offisielle sammendraget nedenfor.

"Hun meldte seg på for Paris, Frankrike. Hun fikk Paris, Texas. I denne romantiske komedien på Netflix spiller Miranda Cosgrove en håpefull kunstner som melder seg på et datingshow i håp om en gratis reise til Paris i Frankrike, men ender opp bare noen få kilometer fra hjembyen sin i Paris i Texas. Det som starter som en plan for å bli eliminert, tar en uventet vending når det slår gnister med ungkaren (Pierson Fodé)."