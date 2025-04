Mirebound kunngjør Causal Loop, en førstepersons fortellende tittel med gåter i futuristisk stil

Mirebound Interactive og utgiveren Headup har nettopp avduket Causal Loop, en førstepersons narrativ puslespilltittel med "en sci-fi-historie om tid, konsekvenser og overlevelse."

Tittelen vil tilsynelatende tilby en ny spillmekanikk basert på å spille inn, spille av og samhandle med tre versjoner av ditt tidligere jeg, kalt "Echoes". Med sin mørke estetikk og valg av farger for Echoes, tør vi faktisk si at det er noe av Returnal og en dash av Tron her.

Causal Loop Echo har ingen utgivelsesdato ennå, men du kan legge det til på ønskelisten din på Steam og se traileren nedenfor.