Mirra Andreeva er tennissportens nye stjerne: Årets andre Masters 1000-seier, bare 17 år gammel

Aryna Sabalenka beholder sin topplassering på WTA Tour-rankingen, men det er sikkert og visst at en ny firer er på vei opp i kvinnetennis, og truer selv de mest erfarne spillerne. På søndag ble Sabalenka snytt for det som ville ha vært en første Indian Wells-seier av en tenåringssensasjon: Mirra Andreeva, bare 17 år gammel, er inne på topp 10 for første gang (sjetteplass) etter å ha slått veteranen Sabalenka 2-6, 6-4, 6-3 i finalen i Indian Wells.

Den russiske tenåringen vant sin 12. kamp på rad, etter å ha ligget under med ett sett, noe som inkluderer nok en WTA 1000-tittel i Dubai Championships forrige måned. For å gjøre det måtte Andreeva ikke bare slå Sabalenka, men også Iga Swiatek, som er nummer to i verden og vant i fjor. Andreeva har allerede tre titler i karrieren, to av dem i Masters 1000 - og hun er bare 17 år, den yngste til å vinne tittelen i California siden Martina Hingis i 1998 og Serena Williams i 1999.

Tiden vil vise hvor langt Andreeva vil nå: med 19 seire leder hun også sesongen i seire. Neste turnering er Miami Open, en annen Masters 1000, som starter på tirsdag.