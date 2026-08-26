Mirra Andreeva innrømmer at hun var forelsket i sin partner i mixed double, Andrey Rublev

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Mirra Andreeva og Andrey Rublev er et av de fire siste parene som har nådd semifinalen i mixed double ved US Open. 19-åringen Andreeva er et av de største talentene i dametennis, og hun vant Wimbledon i år og er for tiden rangert som nr. 5 i verden.

Andreeva spilte sammen med sin russiske landsmann Andrey Rublev (28 år, for tiden nr. 24 på verdensrankingen og vinner av 18 ATP-titler), og etter å ha slått Diana Shnaider og Casper Ruud i kvartfinalen tirsdag, innrømmet Andreeva at hun var forelsket i partneren sin.

Jeg har aldri sagt noe, og jeg har heller aldri sagt noe til ham. Men jeg var litt forelsket i ham før», sa Andreeva lattermildt. «Så det er en drøm som går i oppfyllelse å spille sammen med favorittspilleren min. Jeg var så glad for at vi kunne spille sammen, vinne sammen og skape mange flotte minner sammen.»

Andreeva og Rublev overrasket ved å slå de regjerende mestrene Sara Errani og Andrea Vavassori i en spennende kamp som endte 1–4, 4–1 og ble avgjort i tie-break med 11–9. I kveld, onsdag, møter de tsjekkerne Karolina Muchova og Jakub Mensik i semifinalen, og kan møte Elina Svitolina og Gaël Monfils eller Belinda Bencic og Flavio Cobolli i finalen, også i kveld.