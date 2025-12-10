Mirria er et stemningsfullt puslespill som utspiller seg i en verden som blander drøm og virkelighet.

Day of the Devs har vært full av fantastiske kunngjøringer og avsløringer av indiespill, og på denne fronten dukket utvikleren Carl Burton (som tidligere har laget Islands: Non-Places) opp for å vise frem sitt neste pusselspill.

Dette er kjent som Mirria, og er en uformell puslespillopplevelse der spillerne får i oppgave å bruke inspeksjon og hukommelse for å overvinne utfordringene som blir satt i veien for dem. Det hele foregår i en merkelig verden som blander virkelighet og drøm, og ideen er å løse gåter for å avdekke anomalier som spenner over speilvendte verdener.

Satt til å bli publisert av Mografi Games, Mirria kommer til PC en gang i 2026 og kan også få en eventuell konsollansering, selv om dette ennå ikke er bekreftet. Det vi vet er at singleplayer-spillet vil være rimelig til rundt $ 15- $ 20, med en spilletid som strekker seg mellom fem og syv timer.

For mer om Mirria, sjekk ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor.