Misnøyen med Netflix øker blant abonnentene

HQ

Strømmegigantens millioner av kunder er i harnisk, for ifølge en fersk undersøkelse gjennomført i USA har tjenesten falt kraftig i popularitet. For knappe to år siden kunne Netflix skilte med en kundetilfredshet på 90 %, et tall som ifølge den nye undersøkelsen fra Whip Media nå har sunket til 77 %.

Dette plasserer Netflix bak Paramount+, Apple TV, Disney+, Hulu og topprangerte Max (HBO). Ser vi på detaljene viser det seg også at Paramount er den tjenesten som anses å ha det beste filmutvalget, mens Max anses å ha det bredeste utvalget og den beste gjennomsnittskvaliteten.

Så hva er årsaken til at Netflix har tapt så mye terreng i publikums øyne? Den viktigste årsaken sies å være at tjenesten ikke lenger oppfattes som rimelig.

Hvordan vil du rangere strømmetjenestene?