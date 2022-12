Epic Games betaler 5 milliarder kroner etter Fortnite-kontroverser Bare det faktum at Fortnite fortsatt er ett av de største og mest populære spillene i dag sier vel sitt om at relativt har problemer med spillets måte å tjene penger på,... Publisert 19 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Wavetale Niclas har surfet på mange bølger og kjempet mot en ond tåke i et søtt lite eventyr med mye sjarm. Publisert 19 desember 2022 Tekst: Niclas Wallin

Massive leter etter spilltestere til sitt Star Wars-prosjekt Utviklingen av den svenske utviklerens kommende Star Wars-tittel ser ut til å gå fremover, og nå er det på tide at et testpublikum skal få prøve spillet. Publisert 19 desember 2022 Tekst: Silje Marie Ruud Slette

Rapport: Cavills Superman klippes ut av The Flash Den store interne oppryddingen hos DC fortsetter og nå rapporteres det at Henry Cavills rolle som Superman blir fullstendig klippet ut av den kommende The Flash-filmen.... Publisert 19 desember 2022 Tekst: Marcus Persson

Tom Cruise ønsker god jul med Mission: Impossible-stunt Det er ekstremt vanskelig å huske at Tom Cruise faktisk er 60 år når man ser alt den spinnville karen finner på i filmene sine, så det burde vel egentlig ikke overraske... Publisert 19 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Oppenheimer sin første trailer viser nordmann i stjernegalleri Selv om Christopher Nolan nok fortsatt er mest kjent for The Dark Knight kan man trygt si at den talentfulle regissøren har fått for vane og lage filmer med spesielle... Publisert 19 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Valve ønsker å lage en ny Steam Controller Det er nå omtrent tre år siden den første Steam Controller gikk ut av produksjon, og mange har savnet dens unike funksjonalitet. Valve solgte rundt 1,6 millioner av dem,... Publisert 18 desember 2022 Tekst: Silje Marie Ruud Slette

Sable er gratis på PC det neste døgnet Jeg har sett mange rose Shedworks' Sable, og det skyldes ikke at den grafiske stilen kan minne om The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vår svenske anmelder mente også... Publisert 18 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Gameplay lekket fra Assassin's Creed Jade Ubisoft annonserte tidligere i år at et nytt Assassin's creed-mobilspill er under utvikling, som for tiden går under kodenavnet Jade og er satt til Kina. Utvikleren selv... Publisert 18 desember 2022 Tekst: Silje Marie Ruud Slette

Blizzard forbereder kinesiske spillere på slutten av World of Warcraft Løpet ser ut til å være kjørt for kinesiske World of Warcraft-spillere når serverne stenges i landet i januar. Avtalen mellom Blizzard og NetEase som distribuerte spillet... Publisert 17 desember 2022 Tekst: Silje Marie Ruud Slette

Final Fantasy XVI har fått høyeste aldersgrense Square Enix har lenge sagt at Final Fantasy XVI uten tvil blir seriens "mest voksne" og mørkeste, noe den nyeste traileren også indikerte. Nå vet vi akkurat hvordan. Det... Publisert 17 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Hello Neighbor 2 Olof har nok en gang gjemt seg for naboen Mr. Peterson, og det blir raskt tydelig at utvikleren sliter med å komme med nye ideer. Publisert 17 desember 2022 Tekst: Olof Westerberg

Horizon Chase Turbo er gratis på PC de neste timene Epic Games Store bruker vanligvis å gi bort ett eller to spill gratis hver uke, men i kjent stil går butikken berserk når det nærmer seg jul. Dette ved å gi et nytt... Publisert 16 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Horizon Forbidden West-skaperne bekrefter multiplayer-spill Med tanke på at Guerrilla Games hyret inn Rainbow Six: Siege-regissøren Simon Larouche for flere år siden er det ikke rart at vi har hørt rykter om både mer Killzone og... Publisert 16 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Teasertraileren for Barbie er like spesiell som du tror De siste månedene har vi fått sett en håndfull bilder av hvordan Margot Robbie og Ryan Gosling blir som Barbie og Ken i Greta Gerwigs kommende film om den verdenskjente... Publisert 16 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Vi sjekker ut Spider-Man: Miles Morales på PC i dagens livestream I dag tenkte vi at vi skulle benytte anledningen til å spille Spider-Man: Miles Morales i Gamereactor Live en siste gang. Fra og med klokken 16 som vanlig spiller vi den... Publisert 16 desember 2022 Tekst: Silje Marie Ruud Slette

Spill Assassin's Creed Valhalla gratis denne helgen Tilbudet gjelder alle konsoller og PC, og de som spiller på Xbox har også to flotte titler til å glede seg over. Publisert 16 desember 2022 Tekst: Silje Marie Ruud Slette

Dead Space Remake er ferdig og klart for lansering i januar Det veldig Dead Space-inspirerte The Callisto Protocol har ikke fått den gode starten utviklerne håpet på, så kveldens annonsering kommer på et veldig dårlig tidspunkt... Publisert 15 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Death Stranding blir film Hideo Kojima sine spill, og da særlig Metal Gear Solid-serien, har alltid vært av det meget historiefokuserte og filmatiske slaget, så det er ikke rart mange har snakket... Publisert 15 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

PlayStation og venner avslutter 2022 med kule julekort Nå som vi virkelig nærmer oss hjul har de aller fleste spillskapere enten tatt fri eller forbereder seg på å gjøre det, men i kjent stil har noen av de mest kreative... Publisert 15 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Marvel's Spider-Man 2 bekrefter lansering høsten 2023 Med tanke på at PlayStation Studios virker å ha hendene fulle første halvdel av neste år med både PlayStation VR 2, Forspoken, The Last of Us: Part I og Returnal på PC,... Publisert 15 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

Nytt Tomb Raider lages sammen med Amazon I april ga Crystal Dynamics oss den gode nyheten om at de lager et nytt Tomb Raider som skal ta serien til nye høyder med Unreal Engine 5, noe som gjorde det ekstra... Publisert 15 desember 2022 Tekst: Eirik Hyldbakk Furu

High on Life Det gode føles veldig bra i Rick & Morty-skaperens nye High on Life, men dessverre er det mye mer som absolutt ikke fungerer... Publisert 15 desember 2022 Tekst: Jonas Mäki