Mission: Impossible 8 forsinket etter uhell med ubåt til 23 millioner pund

Det ser ut til at vi må vente litt lenger før vi får se den neste Mission: Impossible. Den andre av de to sammenhengende filmene som startet med Dead Reckoning var i full produksjon, men har blitt utsatt for et kostbart uhell som involverte en stuntscene med en ubåt til en verdi av 23 millioner pund.

Ifølge The Mirror, som rapporterte om uhellet, er produksjonen midlertidig stanset, og pengene tikker inn hver dag frem til feilen er rettet, noe som tilsynelatende er knyttet til en gimbal som ikke taklet vekten og rett og slett kastet inn håndkleet og nektet å samarbeide.

Nøyaktig hvor mye produksjonen nå er forsinket er uklart, men Paramount sies å være alt annet enn fornøyd med det som har skjedd.

