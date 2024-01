Mission: Impossible - Dead Reckoning dropper Part One

HQ

Da det nylig ble kunngjort at Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two var blitt forsinket og at skulle få en ny tittel, lurte mange på hva det betydde for den allerede tilgjengelige Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

Vel, som du sikkert antok ville skje, har filmen nå fått nytt navn, noe som betyr at den nå bare vil være kjent som Mission: Impossible - Dead Reckoning, og oppfølgeren blir noe helt nytt, men utvilsomt like kult.

I tillegg til denne nyheten ble det avslørt at Dead Reckoning kommer til Paramount+ i februar, noe som betyr at hvis du har ventet på en sjanse til å se filmen, kan du snart gjøre det via denne tjenesten. Når det gjelder den nøyaktige datoen, virker 16. februar som en god sjanse for britiske fans, ettersom det er da filmen lander på Sky Cinema.

Når det gjelder den neste Mission: Impossible -filmen, er den nå utsatt til 23. mai 2025.

Takk, Variety.