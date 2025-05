Mission: Impossible - The Final Reckoning

HQ

Etter min mening er Mission: Impossible -serien en av de sterkeste pågående actionfilmseriene, og hvis man tar ut noen etternølere fra helhetsbildet kan man uten problemer strekke den til "noen gang". Så gode er Ghost Protocol, Rogue Nation, Fallout og Dead Reckoning.

Filmene, igjen særlig under regissør Christopher McQuarrie, har en tendens til å leke med aktstruktur, med scenekomposisjon og med klassiske arketyper for å skape sekvenser som nærmest drypper av intensitet. Burj Khalifa-møtet i Ghost Protocol som kulminerer i en biljakt i sandstorm, det episke dykket i Rogue Nation som får deg til å holde pusten hele veien, og flyplassscenen i Dead Reckoning som var nesten en fjerdedel av hele filmen - det er oppfinnsomt, det er intenst og, kanskje mest av alt, det er underholdende, så uendelig underholdende.

Markedsføringen har fått oss til å tro at den siste Mission: Impossible -filmen er en slags kulminasjon på historien som startet for så lenge siden, en avslutning, og selv om det selvsagt legger mer press på skuldrene til Cruise og kompani, kommer kanskje det meste av presset fra studiosjefene bak kulissene, som så de overraskende lave kinotallene den forrige Dead Reckoning produserte, og som nå stiller spørsmål ved om denne ganske dyre, ekspansive og omfattende actionserien kan få folk til å sitte i setene, som de sier.

Ja, scenen er satt, og heldigvis oppfyller The Final Reckoning nok en gang det sentrale mantraet vi forventer fra Mission: Impossible, nemlig ekspansive, feiende scener, solide skuespillerprestasjoner hele veien rundt, og en følelse av teft som man rett og slett ikke ser noe annet sted i det moderne Hollywood-landskapet. Alt er ikke bare lek og moro, og i det febrilske forsøket på å "heve innsatsen" i klassisk actiontradisjonell forstand, mister filmen noe av sin lekne forundring, og erstattes av litt for mye melodrama.

Tom Cruise er i sentrum, slik har det alltid vært, og det plager meg ikke i det hele tatt. Han leverer nok en gang en bunnsolid, gjenkjennelig, fysisk krevende og emosjonelt resonant prestasjon som Ethan Hunt, som er uendelig sympatisk hele veien. Han flankeres også av et utmerket mannskap av gamle favoritter som Simon Pegg som Benji og Ving Rhames som Luther, og Hayley Atwell er også fin som Grace. Vi har mistet noen kamerater underveis, kanskje særlig Ilsa Faust, spilt av den alltid solide Rebecca Ferguson, men utover det er dette et flott karakterdrama levert av skuespillere som forstår essensen av karakteren sin og hva som utgjør Mission: Impossible.

Men det er også i de enkelte replikkvekslingene at filmen mister noe av sin subtilitet, og noen ganger forsvinner den i et hav av pompøst melodrama. Det er ikke det at de tidligere filmene var rene komedier, slett ikke, men her føles det som om det er skrudd opp til 11, og det skurrer bare mot seriens ellers ganske insisterende fokus på å kombinere tunge temaer med en hurtighet som ikke er helt til stede her.

Og så er det dette med en ondsinnet AI kalt "the entity" som gradvis tar kontroll over verdens atomvåpenlagre - det begynner fort å stinke av 90-tallsdialogsekvenser om hacking som høres ut som om en bestefar har satt sammen manuset ved å lese om RAM i et leksikon. Det er ikke det at plotstrukturen er utrolig, men måten de snakker om cybersikkerhet, om hacking - det er gjort så tilgjengelig at det grenser til det lett komiske, og dette Entity er ikke akkurat skremmende, ettersom det hele tiden snakkes "om", men egentlig ikke snakkes om. Det omtales som en karakter, men klarer aldri å komme til sin rett.

Når det er sagt, leverer The Final Reckoning all den pomp og prakt man kan forvente, inkludert noen ganske slående scener i andre halvdel av filmen, igjen levert av praktiske effekter som uten tvil vil sørge for at filmen eldes med ynde. Nei, filmen er ikke like dristig som Dead Reckoning, som i utgangspunktet bare er tre 45-minutters scener som stadig eskalerer og intensiveres, men det er mye å glede seg over her, og den ser flott ut på det store lerretet.

Det er synd, alt tatt i betraktning, at Mission: Impossible avslutter denne epoken med det som bare kan beskrives som den svakeste filmen i de siste kapitlene, men det betyr ikke at filmen er dårlig, snarere tvert imot. Dette er en sommerblockbuster av de sjeldne, og selv om den ikke er fullt så mesterlig som mange av sine forgjengere, beviser Cruise og McQuarrie nok en gang at de vet hvordan de skal sette sammen en actionbanger.