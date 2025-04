Mission: Impossible - The Final Reckoning blir den hittil lengste filmen i serien

HQ

Det ser ut til at du virkelig vil få mye for pengene når du sikrer deg en billett til Mission: Impossible - The Final Reckoning når filmen går på kino 23. mai. Ikke bare er det pumpet inn enorme mengder penger i prosjektet, og produksjonsbudsjettet skal ha kommet opp i godt over 400 millioner dollar, men det blir også en veldig lang film.

Dette har blitt bekreftet av ComicBook.com, som sier at Paramount har fortalt dem at filmen vil vare i hele 2 timer og 49 minutter. Dette er nok til å gjøre den til den lengste Mission: Impossible filmen til dags dato også, da den vil overgå Dead Reckoning og dens 2 timer og 43 minutters varighet.

Nylig debuterte en annen trailer for The Final Reckoning. Hvis du ikke har sett den actionfylte snutten som presenterer litt over to minutter med action (vi vet nå at dette knapt er et pust av den større filmen), kan du gå over her for å finne den.