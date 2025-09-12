Mistenkt for drapet på Charlie Kirk pågrepet

HQ

Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene. Nå er en mistenkt pågrepet etter en kort, men intens leteaksjon. Politiet kom på sporet av personen etter at nøkkelinformasjon kom frem fra bekjente, noe som førte til en rask arrestasjon. Tidligere hadde etterforskerne funnet våpen og ammunisjon knyttet til den mistenkte, hvis aktivitet på sosiale medier avslørte planlegging i forkant av angrepet. Nå fortsetter myndighetene å etterforske omstendighetene og motivet bak skyteepisoden. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!