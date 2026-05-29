Mistenkt for terrorangrep mot Taylor Swift i Østerrike fengslet i 15 år

For et par år siden, da Taylor Swift fortsatt reiste verden rundt med sin rekordstore Eras-turné, skulle popstjernen holde flere konserter i den østerrikske hovedstaden Wien, men måtte til slutt avlyse konsertene på grunn av det som etter hvert viste seg å være et potensielt terrorangrep.

Noen dager før konserten skulle finne sted, arresterte østerrikske myndigheter en mann som ble ansett som Beren A (på grunn av østerriksk personvernlovgivning har hans faktiske navn ikke blitt offentliggjort), etter et CIA-tips om at han planla et jihadistangrep rettet mot en konsert på Ernst Happl stadion i Wien. Heldigvis ble angrepet avverget, og ingen kom til skade.

Beren A ble nylig stilt for retten for disse handlingene, og rettssaken startet i slutten av april, med planer om at rettssaken skulle avsluttes innen utgangen av mai. Dette har nå skjedd, og vi vet, ifølge BBC News, at Beren A er dømt til 15 års fengsel på grunn av en rekke terrorrelaterte lovbrudd.

Dette skjedde samtidig som Arda K, en annen person som var anklaget for å være en del av en jihadistgruppe tilknyttet Den islamske staten, ble dømt til 12 års fengsel for andre terrorrelaterte lovbrudd, selv om Arda K ikke var involvert i det planlagte angrepet på Swift-konserten.