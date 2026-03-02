Mistenkt Iran-tilknyttet droneangrep rammer britisk RAF-base på Kypros

HQ

Et mistenkt droneangrep rammet en britisk flybase på Kypros i natt. Ifølge kypriotiske og britiske tjenestemenn traff det ubemannede luftfartøyet RAF Akrotiri like etter midnatt, og forårsaket begrenset materiell skade, men ingen dødsfall.

Kypros' president Nikos Christodoulides sa at dronen var av Shahed-typen, og bekreftet at alle statlige tjenester var i høyeste beredskap. Han understreket at Kypros ikke deltar i noen militære operasjoner og ikke har til hensikt å bli involvert. To kilder fortalte Reuters at en annen drone ble avskjært før den nådde målet sitt.

RAF Akrotiri // Shutterstock

Basen, som ligger på sørspissen av Kypros nær Limassol, er ett av to suverene britiske militærområder som Storbritannia har beholdt siden øyas uavhengighet i 1960. Det huser både operative anlegg og familier til tjenestegjørende personell. Myndighetene rådet innbyggerne i nærheten til å søke tilflukt på stedet etter nedslaget, mens ikke-essensielt personell ble midlertidig forflyttet.

Angrepet er det første angrepet på anlegget siden et rakettangrep i 1986. Søndag bekreftet den britiske statsministeren Keir Starmer at London hadde gått med på en amerikansk forespørsel om å bruke basene sine til defensive operasjoner mot iranske missiler. For øyeblikket sier britiske forsvarsansatte at operasjoner ved andre anlegg fortsetter som normalt, men hendelsen understreker konfliktens økende geografiske rekkevidde...