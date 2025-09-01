Mistenkt pågrepet etter drapet på den ukrainske politikeren Andriy Parubiy

HQ

Siste nytt om Ukraina . Ukrainske myndigheter har pågrepet en mann som er anklaget for å ha drept Andriy Parubiy, en kjent politisk figur som ble skutt i Lviv i helgen (hvis du ikke er kjent med denne historien, kan du lese mer her).

Etterforskerne sier at angrepet var planlagt, og at gjerningsmannen forkledde seg som en kurer før han utførte bakholdsangrepet. Vi vet nå at den mistenkte senere ble pågrepet i en nærliggende region etter en intensiv leteaksjon, og det er allerede tatt opp tidlige vitneforklaringer.

President Volodymyr Zelenskij bekreftet at påtalemyndigheten er i gang med etterforskningen, mens myndighetene berømmet politiet for deres raske respons. Det gjenstår å se hvilke ytterligere detaljer som vil dukke opp om motivet bak, så følg med for ytterligere oppdateringer.