Mistenkt utbrudd av hantavirus etterlater tre døde og tre syke på et nederlandsk cruise fra Argentina til Kapp Verde

Et mistenkt utbrudd av hantavirus på et cruiseskip som seilte fra Argentina til Kapp Verde, har ført til at tre personer er døde og tre er syke, minst én av dem på intensivavdelingen. De tre omkomne er alle nederlendere: et ektepar (en mann på 70 år, som døde på øya St. Helena, og en kvinne på 69 år, som døde på et sykehus i Johannesburg etter at cruiseskipet gjorde et nødstopp i Sør-Afrika) og en annen nederlender. En britisk statsborger på 69 år ligger også på intensivavdelingen i Johannesburg, melder BBC.

Det nederlandsk-baserte cruiseskipet MV Hondius ligger for øyeblikket for anker i Kapp Verdes hovedstad, med rundt 150 passasjerer fra ulike nasjonaliteter, deriblant ti spanjoler.

Minst ett av ofrene, samt den britiske mannen på sykehuset, har blitt bekreftet smittet av et hantavirus, som forårsaker en sykdom som starter med influensalignende symptomer, men som kan forårsake lunge- eller nyresyndromer, med en dødelighet på rundt 40-45 % i tilfeller av lungesyndromer når lungene er fylt med væske, og ingen kjent behandling.

Hantaviruset er en virusfamilie som kommer fra gnagere, og infeksjoner oppstår vanligvis når viruset blir luftbårent fra gnagerens urin, avføring eller spytt, noe som kan skje i lukkede rom som hytter eller skur uten ventilasjon. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan smitte også skje fra person til person, selv om det er svært sjeldent, og bare ved nær og direkte kontakt med et symptomatisk tilfelle.

Det er flere dokumenterte tilfeller av hantavirusutbrudd i Argentina, der personene fra cruiset antagelig ble smittet. Ifølge den spanske helseministeren var det 229 bekreftede tilfeller av Hantavirus pulmonary syndrome i løpet av 2025 i hele Nord- og Sør-Amerika (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, USA, Panama, Paraguay og Uruguay), med 59 dødsfall, en dødelighetsrate på nesten 26 prosent. Betsy Arakawa, kona til den berømte skuespilleren Gene Hackman, døde av denne sykdommen.