Mistenkte droner oppdaget over fransk militær etterretningsbase

Det franske luft- og romforsvaret har nettopp rapportert at mistenkte droner ble sett over den militære etterretningsbasen Creil i Nord-Frankrike tre netter i forrige måned, noe som markerer de siste mulige angrepene over sensitive steder i landet.

De første observasjonene ble gjort den 26. november, da en enhet reagerte på dronene, selv om et spesialisert helikopter først ankom etter at objektene hadde forlatt stedet. Værforholdene gjorde det vanskelig å bekrefte om lignende observasjoner den 28. og 30. november dreide seg om droner eller kommersielle fly.

Enhver kobling til utenlandske provokasjoner er "prematurt"

Oberst Thomas Bardin, som leder Creil-basen, understreket at anlegget fortsatt er i full drift, og at det ikke er rapportert om noen skader. En etterforskning pågår, men tjenestemenn sa at enhver kobling til utenlandske provokasjoner er " prematur."

Droneaktiviteten kommer i kjølvannet av nylige mistenkte overflygninger av Frankrikes atomubåtbase i Atlanterhavet. Europeiske ledere har beskrevet slike hendelser over hele kontinentet som "hybridkrigføring", noe Russland regelmessig har benektet å være involvert i.