Mixtape-soundtracket vil inneholde noen av dine favorittindie- og rockeband

Da utvikleren Beethoven & Dinosaur avslørte og viste frem Mixtape til verden på Xbox Games Showcase i fjor, fanget det oppmerksomheten til mange (inkludert meg selv) som et av de bedre tilbudene til det utstillingsvinduet. Nå har vi ventet i ett år, og spillet har ennå ikke blitt lansert, selv om det ikke er helt uvanlig, ettersom utvikleren opprinnelig lovet at det skulle komme i 2025.

Nå, i dag, som en del av Day of the Devs, har et nytt blikk på spillet blitt presentert, og i dette utvidede glimtet har vi også blitt fortalt om mange av de utvalgte bandene og artistene som utgjør spillets lydspor. I sin helhet inkluderer listen over musikere og grupper :



Joy Division



Devo



The Smashing Pumpkins



Portishead



Roxy Music



Silverchair



Lush



The Cure



Siouxsie and the Banshees



Stan Bush



The Jesus and Mary Chain



Iggy Pop



Det er allerede en ganske stablet oppstilling, men utvikleren avslutter med å også merke seg at det er "mange flere" å legge til dette. Når det gjelder når Mixtape vil lanseres, er alt vi vet for øyeblikket at 2025-datoen fortsatt skal holde seg, med planlagt lansering for PC, PS5, Xbox Series X / S og Game Pass på dag én. Ta en titt på en haug med nye bilder nedenfor.