Miyamoto hinter til andre karakterer i fremtidige Nintendo-filmer

HQ

Det er ikke akkurat en overraskelse å høre at Nintendo ikke er ferdig med filmverden, spesielt når man vurderer det faktum at The Super Mario Bros. Movie tilsynelatende er noen dager unna å knekke 1 milliard dollar på det globale billettkontoret, noe som setter den i en svært imponerende rekke (bare 51 filmer har noen gang oppnådd bragden).

I et intervju med Nikkei (takk, VGC) sier Nintendo-legenden og skaperen bak mange av selskapets ikoniske franchiser, Shigeru Miyamoto, følgende når han blir spurt om potensielt andre filmer:

"Vær så snill å følge med på vår neste produksjon. Nintendo er som et talentbyrå. Vi har mange andre underholdere (på vår liste). Det er forskjellige måter å utvikle karakterer på (for storskjermen), inkludert karakterer som passer for film og karakterer som er velkjente."

Så selv om det ikke bekrefter hva den neste Nintendo-filmen vil være basert på virker det som om Mario kan ta baksetet når Nintendo utforsker sin andre elskede franchiser.