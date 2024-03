HQ

Baseballsesongen har begynt å komme snikende på den andre siden av Atlanterhavet, og det betyr som vanlig at det også er tid for årets virtuelle versjon av Major League Baseball. Jeg har lenge ment at dette er den beste sportsserien på markedet. Årets versjon endrer egentlig ikke den oppfatningen, men samtidig begynner jeg å bli lei av serien ettersom det har skjedd veldig lite de siste årene.

Det kan være vanskelig å se forskjell på årets spill og fjorårets, bortsett fra det nye utseendet på menyer og lignende. Heldigvis er det forbedringer der det betyr mest, nemlig på banen. Det er visstnok over 400 nye animasjoner, og selv om du ikke vil legge merke til mer enn en håndfull, er det alltid bra å gjøre noe som er bra enda bedre. Noe som vil bli mye mer merkbart, er endringene i kastestilen Pinpoint. Dette er en av stilene du kan bruke til å kaste ballen med kasteren din. Du kan for eksempel også velge det klassiske tre-trykket. Trykk én gang for å starte en måler, trykk en gang til for å velge hvor hardt det skal være når måleren når toppen, og prøv deretter å time det med et nytt trykk i en liten sone for å få god nøyaktighet. Pinpoint ble introdusert for noen år siden og kan være svært vanskelig å mestre. Det innebærer å bevege styrespaken i et bestemt mønster, og ulike typer kast har ulike mønstre. Dessuten har ulike spillere ulik bevegelseshastighet, så for noen må mønsteret gjøres raskere. I år er det lagt til et spesielt utseende for venstrehendte kastere. Det er i utgangspunktet bare et speilvendt mønster fra det høyrehendte kastere har. Totalt sett er MLB The Show 24 likevel det spillet som yter den virkelige sporten mest rettferdighet.

Da jeg begynte å undersøke årets forskjellige spillmoduser, var det ingen overraskelser. Det var de gamle standardmodusene, som i utgangspunktet er de samme i alle sportsspill. Det er en karrieremodus, en franchise/manager-modus og en Ultimate Team-lignende modus. Jeg forventet ikke så mye av Road to the Show-karrieremodus, siden den har sett helt lik ut i ganske mange år nå. Men til min store overraskelse fikk jeg umiddelbart valget mellom å spille som mann eller kvinne (jeg kommer tilbake til inkluderingen av kvinner senere), med to forskjellige historiebeskrivelser. Men det viste seg dessverre å bare være en fin innpakning uten noe moro inni. Alt er fortsatt helt tekstbasert med cheesy SMS-meldinger. Etter introduksjonen, der den kvinnelige historien er den mest interessante (bli den første kvinnen i MLB!), er det tilbake til det gamle vanlige, med menyer i ny drakt. Spill, oppgrader spilleren, få en meningsløs melding. Gjenta. I det minste får du spille mye baseball, noe som alltid er et pluss.

Når du går over til Franchise-modus, er det en lignende historie. Du tar over et lag, leder dem til suksess ved å velge de riktige spillerne, gjør smarte handler og hopper kanskje inn og spiller en og annen kamp. Den eneste virkelig store nyheten er imidlertid noe jeg personlig synes er et flott tillegg. Det er mulig å forhåndsinnstille på hvilket grunnlag du kan hoppe inn i en simulert kamp. Du kan for eksempel velge å aldri gå inn før syvende inning og bare i avgjørende situasjoner. Tenk 3 - 2 ledelse med to outs, men basene er fulle for motstanderne i åttende omgang. Alle simulerte spill vil nå stoppe på disse punktene og spørre deg om du vil hoppe inn. Spill der disse situasjonene ikke forekommer, simuleres bare rett opp og ned. Dette ligner på spillets andre type Franchise-modus, March to October. Dette er en mye raskere modus der i utgangspunktet tre fjerdedeler av sesongen simuleres. Avhengig av hvor godt du gjør det i en kamp, desto høyere blir fremdriften din, og de simulerte kampene har større sjanse for å bli vunnet. Taper du kampene du kastes inn i, vil momentumet ditt være det motsatte.

Når man hopper over til Diamond Dynasty, spillets Ultimate Team, får man som vanlig en følelse av at det er her det skjer mest i sportsspillene. San Diego Studios skal imidlertid ha æren for at dette er den mest givende modusen i denne formen. Det deles ut mange gratisspillere, og det kommer stadig nytt innhold med utfordringer og annet som holder liv i kortsamlingen.

Jeg nevnte tidligere at det nå er mulig å spille som kvinnelige spillere i karrieremodus, men ellers finnes det bare én annen kvinne i spillet. Det er spilleren Toni Stone, som var den første kvinnelige profesjonelle baseballspilleren. Hun er en av spillerne som har fått sin historie fortalt i den fantastiske, dokumentariske spillmodusen Storylines. I fjor ble historien om Negro Leagues inkludert, som er en utrolig viktig tidsperiode for sporten og ligaen der svarte ble tvunget til å spille fordi de ikke fikk lov til å spille i MLB på høyden av suksessen. Vi får nå sesong to av dette, der vi får følge fire forskjellige spillere, inkludert Stone. Alt fortelles av presidenten for Negro League Museum, Bob Kendrick, som er en veldig god forteller. Det vil også bli lagt til flere historier i løpet av året, opp til totalt ti. I år har også Derek Jeter fått sin egen historie i Storylines, der vi følger ham gjennom karrieren i New York Yankees.

Problemet jeg har med MLB The Show 24 er ikke noe på banen, der den er fantastisk. I stedet er det at det begynner å føles gammelt. Hvert år får jeg en følelse av déjà vu. Det er det samme spillet som i fjor. Jeg skulle gjerne sett at serien fikk en skikkelig ny start neste år. Begynn med grafikken. Den er fortsatt ok, men utslitt. Bare ta en titt på det nylig annonserte Pro Baseball Spirits 2024-2025 (eksklusivt for Japan) og sammenlign spillermodellene. Det er det jeg ønsker meg av det som skal være verdens beste baseballspill.