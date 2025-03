HQ

MLB The Show Serien feirer 20 år i år. San Diego Studio feirer med å bruke den samme grafikkmotoren som de har brukt siden tidenes morgen. Selv om jeg fastholder at dette er den beste sportsspillserien på markedet, er det ikke til å stikke under en stol at den må endres. Dette var noe NHL-serien også led av i lang tid, men har heldigvis gått videre til noe nytt. Studioets egenutviklede grafikkmotor må oppdateres, for når jeg ser en video fra det 10 år gamle MLB 15: The Show (som fortsatt hadde en PlayStation 3- og Vita-versjon), er det ingen store forskjeller. Er det stygt? Nei, det er det ikke. Men kan den forbedres? Absolutt.

MLB The Show 25 Det kan være det beste spillet i serien.

Men hva så når det er så mye å like her. Spesielt når det gjelder det viktigste av alt: baseball. På banen er spillet ubestridt. År for år blir det også gjort små endringer i spillet for å gjøre det mer og mer likt det du kan se i virkeligheten. I år er det mange nye animasjoner for spillerne, noe som får alt til å flyte bedre enn før, fielding føles mer responsivt med raskere reaksjoner, og en ny måler når du kaster ballene fra en spiller til en annen utgjør en stor forskjell. Hvis du lander måleren på rødt, må mottakeren være fire meter høy for å gripe ballen. I tillegg føles de datastyrte spillerne smartere, spesielt når det gjelder slagmennene deres. Jeg er en som har en tendens til å stole på fastballene mine for å få en tredje strike med en slider eller ball utenfor sonen. I år har AI-en lært seg å tilpasse seg, så hvis du kaster den samme sekvensen for mange ganger, blir du straffet.

Den kanskje største nyheten er noe som kalles "Ambush Hitting". Tidligere hadde vi "gjett kast", der du kunne gjette hvilken type kast som kom, og i hvilken av de seks ulike sonene (f.eks. lavt til venstre, høyt i midten osv.) ballen ble levert. Hvis du gjettet riktig, fikk ballen en boost hvis du traff den. I år har dette blitt omarbeidet til å bare ha to valg. Kommer ballen på venstre eller høyre side av sonen? Flytt høyre joystick til din gjetning, og siktet ditt, kalt PCI (Plate Coverage Indicator), blir større, noe som gjør det mer sannsynlig at du treffer ballen. I den andre sonen blir siktet ditt derimot mindre, og da er det vanskeligere å treffe. Dette er valgfritt, så hvis du ikke ønsker å gå all-in, kan du velge å sikte likt over hele sonen. Hvis du ikke har så mye kunnskap om MLB The Show -serien, er siktet noe du flytter rundt i en markert sone og prøver å få det dit ballen til slutt vil ende opp, noe som er lettere sagt enn gjort.

Datastyrte motstandere er smartere enn før.

På gress er følelsen fortsatt utmerket, og selv om årets tilføyelser ikke revolusjonerer serien, er de alltid skritt i riktig retning. Så hvordan holder forbedringene seg i resten av spillet?

Det er ingen hemmelighet at San Diego Studio, som alle andre sportsspillskapere, legger mest innsats i Ultimate Team-lignende spillmoduser. I MLB The Show kalles dette Diamond Dynasty, som er den beste av disse spillmodusene, spesielt hvis du ikke har lyst til å bruke penger. De vil nok helst at du skal punge ut for kortpakkene, men det er mange forskjellige måter å tjene gode spillere på ved å fullføre ulike utfordringer, og det er en av grunnene til at jeg liker Diamond Dynasty så godt. Det er alltid noe å gjøre og spillere å låse opp, det er store brettspill-lignende kart å ta over, minibosser å beseire og offline-sesonger mot datastyrte lag.

I forbindelse med 20-årsjubileet kommer et helt nytt tillegg. Det heter Diamond Quest og kan beskrives som en blanding av et brettspill og et roguelike. Du kaster en terning og flytter figuren din rundt på et rutenett. Målet er å komme seg til en arena, men hver rute kan inneholde ting som buffs, utfordringer og mini-bosser. Dette er bare enda en del av en flott offline-opplevelse, men det er også ment å spilles online, og i tillegg til rangerte spill, arrangementer og utkast har SDS nå lagt til en turnering, Weekend Classic, som spilles den siste helgen i hver sesong. Skulle dette bli populært, kan jeg se for meg at det blir lagt til noe hver helg i fremtiden, som Champions i EA Sports FC. Jeg har en tendens til å være negativ til grådigheten i disse spillmodusene, men MLB The Show gjør det på riktig måte, selv om det fortsatt er vanskelig å få tak i de aller beste spillerne gratis.

La det svinge, la det rocke og rulle.

Bare én av de to andre store spillmodusene har blitt oppdatert, og det er karrieremodusen Road to the Show der det nå er mulig å spille både på high school og college. Tidligere år var det etter uttaket rett ned til farmerligaen og derfra opp til seniorlaget. Dette gjør at det føles mer som en reise fra start til slutt, i stedet for at man bare kastes rett inn i den delen av sporten som bare noen få spillere når. Verken high school eller college er imidlertid noen langvarige stoppesteder, og veien til showet er ganske kort. Jeg gleder meg likevel til å se hvordan de kan bygge videre på dette til neste år. Hvordan ser det ut i Franchise, hvor du kan ta over en klubb og ta alle avgjørelsene? I prinsippet akkurat som i fjor. Dette er uten tvil den spillmodusen som har fått minst kjærlighet. Det er fortsatt greit for det det er, men dette er det neste som trenger en større oppdatering, og mangelen på online co-op er også skuffende.

Noe av det som virkelig skiller MLB The Show fra resten av sportsspillene, er deres fantastiske dokumentarlignende serie Storylines. Dette er tredje året de har valgt å fortelle historien om Negro Leagues, som var en baseball-liga for svarte spillere før de fikk lov til å spille i MLB. Den første svarte spilleren i MLB, Jackie Robinson, spilte i Negro Leagues før han tok det historiske steget. I år er det første settet tre forskjellige spillere der vi får lære om hver enkelt og hvilken innvirkning de hadde på sporten. Det hele er fantastisk fortalt av Bob Kendrick, som er president for Negro Leagues Baseball Museum. Dette er noe jeg gjerne skulle sett i andre idretter. Tenk deg å kunne gjenfortelle historien om Pelés gjennombrudd i 1958 World Cup i Sverige i EA Sports FC, spille gjennom hele Miracle on Ice fra 1980 Winter Olympics i NHL, eller se livshistorien bak hvordan den døve Matt Hamill kom seg hele veien til UFC. Små ting som kan bety mye for dem som virkelig elsker sporten.

Storylines, spillets fantastiske dokumentarstilmodus, starter med tre spillere i år.

Etter det innledende avsnittet trodde du kanskje at dette kom til å bli en grei anmeldelse. Men nei, det var bare verdt å få en av de svært få tingene jeg misliker ut av veien. MLB The Show har grunnlaget for å bli en stor sportsserie. Den har nesten alltid vært bra på banen, men ellers har det vært stille i en del år. Spillets 20-årsjubileum med MLB The Show 25 bringer det imidlertid frem igjen, men dessverre får Franchise -modusen fortsatt ingen kjærlighet, men forbedringer i de andre spillmodusene sammen med den fantastiske baseballfølelsen gjør dette til det beste spillet i serien på mange år, og kanskje til og med noensinne...