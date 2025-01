MLB The Show 25 dropper endelig PS4 og Xbox One når det lanseres i mars Baseball-tittelen fokuserer nå utelukkende på den nåværende generasjonen for å realisere sitt fulle potensial.

Sony har avslørt at neste del av deres populære sportspillserie, MLB The Show 25, kommer til PlayStation 5, Nintendo Switch og Xbox Series den 18. mars. Dette blir det første spillet siden lanseringen av den niende generasjonen konsoller som legger den forrige generasjonens versjoner bak seg. HQ I tillegg vil dette også være den første utgaven av franchisen siden den ble utgitt på Xbox-konsoller (siden MLB The Show 21) der spillet ikke vil være tilgjengelig på Game Pass fra første dag. Avgjørelsen er tatt internt av MLB. I tillegg er det bekreftet at forside-stjernene for de forskjellige utgavene av spillet vil være Pittsburgh Pirates pitcher Paul Skenes, Cincinnati Reds shortstop Elly De La Cruz og Baltimore Orioles shortstop Gunnar Henderson. Den første MLB-traileren slippes 4. februar, og de som har Deluxe-utgaven får fire dager med tidlig tilgang fra og med 14. mars. Bilde fra MLB The Show 24